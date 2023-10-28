Банки придумали новый способ манипуляции с долларами: покупают новые, продают старые

На пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России в пятницу, 27 октября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что валютные ограничения будут сказываться на курсе рубля только краткосрочно.
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