Генри Голдинг призвал не выбирать нового Джеймса Бонда только по цвету кожи

Имя следующего агента 007 пока не утверждено. В числе главных претендентов фигурируют четыре актера. Среди них британский темнокожий актер Идрис Эльба, англичанин Том Харди, еще один британец Ричард Мэдден и англо-малайзийский актер Генри Голдинг.