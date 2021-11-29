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Генри Голдинг призвал не выбирать нового Джеймса Бонда только по цвету кожи

Генри Голдинг призвал не выбирать нового Джеймса Бонда только по цвету кожи

Имя следующего агента 007 пока не утверждено. В числе главных претендентов фигурируют четыре актера. Среди них британский темнокожий актер Идрис Эльба, англичанин Том Харди, еще один британец Ричард Мэдден и англо-малайзийский актер Генри Голдинг.

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