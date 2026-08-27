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Газета.ру

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МИД России пригрозил ударами по объектам Британии в ответ на атаки ВСУ

МИД России пригрозил ударами по объектам Британии в ответ на атаки ВСУ

Москва ответит, если ВСУ будут использовать британское оружие для атак на российскую территорию. Целями могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами, предупредили в МИД России.

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