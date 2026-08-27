МИД России пригрозил ударами по объектам Британии в ответ на атаки ВСУ

Москва ответит, если ВСУ будут использовать британское оружие для атак на российскую территорию. Целями могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами, предупредили в МИД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии