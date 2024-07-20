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Куда идем мы с Пятачком: учение об эволюции как суррогат религии

Куда идем мы с Пятачком: учение об эволюции как суррогат религии

Почему трактат «Происхождение видов» до сих пор фигурирует в списках интеллектуальных бестселлеров, а его автор, умерший в 1882 году, «до сих пор вызывает такую бурю негодования, замешанного на непонимании» и тем самым остается «живее всех живых»? Этими вопросами задается автор новой биографии Дарвина профессор СПбГУ, доктор биологических наук Максим Винарский.

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