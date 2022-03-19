Сэйв и ошибка вратаря - «Алания» проиграла на стадионе имени В. И. Ленина. Последствия могут быть очень досадными

«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче 28-го тура Первенства ФНЛ-1 над «Аланией» со счётом 2:0. Результат матча на стадионе имени В.
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