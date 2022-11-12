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«Трактор» остался без голов в 2 подряд матчах с «Адмиралом». У клуба 3 поражения в 4 последних играх

«Трактор» остался без голов в 2 подряд матчах с «Адмиралом». Команда под руководством Анвара Гатиятулина уступила «морякам» и во втором матче во Владивостоке – 0:1 (в первой игре – 0:3).

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