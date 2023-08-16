Любопытно, однако

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Отзвуки «Зимней вишни» в Махачкале. Как убивают алчность и бардак

Отзвуки «Зимней вишни» в Махачкале. Как убивают алчность и бардак

15 августа 2023 года в Республике Дагестан объявлено днем траура. По последним данным, в результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли более трех десятков человек, более ста пострадали.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ужас... Столько людей погибло и пострадало!!!... ЧТО они там все делали в этом районе?!!
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5 час.
АР
Алескендер Рамазанов
Если глава региона не использует этот трагический урок для жестких и скорых выводов,  то огне и архитектурный бардак в Махачкале только усилится.
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3 час.
Алексей Горшков
Явно - или &quot;Операция &quot;Ы&quot;,или элементарное головотяпство! Вспоминается случай,произошедший несколько лет назад у нас в Казани. Сгорел Торговый Центр &quot;Адмирал&quot;,погибло 17 человек. Получилось так,что я в студенческие времена учился вместе с его владельцем - он уже в те перестроечные времена что-то с деньгами мутил,а в &quot;святые 90-е&quot; вообще стал миллиардером, насколько я знаю,на приватизации закрывшихся промышленных предприятиях города. А одним из его адвокатов по этому делу стал мой хороший знакомый - бывший начальник отдела Главного Следственного управления при МВД Республики Татарстан - короче,в деле уголовного судопроизводства &quot;не пальцем деланный&quot;! Обращаю внимание: не ЕДИНСТВЕННЫЙ адвокат,а ОДИН ИЗ - этот миллиардер имел материальную возможность НЕ ОДНОГО,А НЕСКОЛЬКИХ - причём - самых крутых адвокатов нанять.Помню я ещё с моим другом - адвокатом чуть не поругались: я утверждал,что за пожар предприятия по-любому должен его владелец отвечать,поскольку он с него прибыль получал,на что товарищ отвечал,что я &quot;совок&quot; по мировоззрению и для меня кто богат - тот и виновен! Я помню,он ещё видеозапись с одного из судебных процессов по этому делу в интернете нашёл в качестве доказательства своей правоты - подробностей я не помню,но меня поразила сторона обвинения - какой-то жалкий молодой прокуроришка-следователь против бригады МОНСТРОВ - самых лучших адвокатов! Естественно - дело закончилось тем,что виновными в пожаре СВАРЩИКОВ признали,а владелец &quot;Адмирала&quot; - конечно - предсказуемо &quot;невиновен&quot;, &quot;они-с&quot; даже из Франции в Казань не &quot;соизволили соблаговолить утруждать себя приездом&quot;! &quot;Не царское это дело - барину к холопам ехать ,17 из них жизни лишились - фи,пустяк какой,пускай за них другие смерды отдуваются&quot;! Больше пяти лет прошло,а я ещё ТОГДА предупреждал: &quot;Адмирал&quot; - не последний пожар,и виновниками будут признаваться СВАРЩИКИ (или подобные &quot;стрелочники&quot;) - у них же нет денег,как у владельцев - на лучших адвокатов! Вспомнились слова одной из песен Трофима,где тот поёт от лица московского азербайджанца (с акцентом): &quot;У меня такие связи - натворю я безобразий,а ваш суд признает мне &quot;Святой&quot;&quot;!
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3 час.

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