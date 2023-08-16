Отзвуки «Зимней вишни» в Махачкале. Как убивают алчность и бардак

Алексей Горшков

Явно - или "Операция "Ы",или элементарное головотяпство! Вспоминается случай,произошедший несколько лет назад у нас в Казани. Сгорел Торговый Центр "Адмирал",погибло 17 человек. Получилось так,что я в студенческие времена учился вместе с его владельцем - он уже в те перестроечные времена что-то с деньгами мутил,а в "святые 90-е" вообще стал миллиардером, насколько я знаю,на приватизации закрывшихся промышленных предприятиях города. А одним из его адвокатов по этому делу стал мой хороший знакомый - бывший начальник отдела Главного Следственного управления при МВД Республики Татарстан - короче,в деле уголовного судопроизводства "не пальцем деланный"! Обращаю внимание: не ЕДИНСТВЕННЫЙ адвокат,а ОДИН ИЗ - этот миллиардер имел материальную возможность НЕ ОДНОГО,А НЕСКОЛЬКИХ - причём - самых крутых адвокатов нанять.Помню я ещё с моим другом - адвокатом чуть не поругались: я утверждал,что за пожар предприятия по-любому должен его владелец отвечать,поскольку он с него прибыль получал,на что товарищ отвечал,что я "совок" по мировоззрению и для меня кто богат - тот и виновен! Я помню,он ещё видеозапись с одного из судебных процессов по этому делу в интернете нашёл в качестве доказательства своей правоты - подробностей я не помню,но меня поразила сторона обвинения - какой-то жалкий молодой прокуроришка-следователь против бригады МОНСТРОВ - самых лучших адвокатов! Естественно - дело закончилось тем,что виновными в пожаре СВАРЩИКОВ признали,а владелец "Адмирала" - конечно - предсказуемо "невиновен", "они-с" даже из Франции в Казань не "соизволили соблаговолить утруждать себя приездом"! "Не царское это дело - барину к холопам ехать ,17 из них жизни лишились - фи,пустяк какой,пускай за них другие смерды отдуваются"! Больше пяти лет прошло,а я ещё ТОГДА предупреждал: "Адмирал" - не последний пожар,и виновниками будут признаваться СВАРЩИКИ (или подобные "стрелочники") - у них же нет денег,как у владельцев - на лучших адвокатов! Вспомнились слова одной из песен Трофима,где тот поёт от лица московского азербайджанца (с акцентом): "У меня такие связи - натворю я безобразий,а ваш суд признает мне "Святой""!