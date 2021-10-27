Борис Ельцин и его политика. Пять главных провалов

Всегда НачекуПолитикаБорис Ельцин и его политика. Пять главных провалов Первого президента нашей страны Бориса Ельцина сегодня сложно назвать противоречивой исторической фигурой.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимр СемкинБорька это алкаш и у кого в семье был такой урод то он понимает кто он он убийца деспот и развратник, представляете что он творит в семье не говоря о государствеАлександр КлюяновФакт. Абс. большинство граждан РФ ненавидит Б. Ельцина за предательство страны, идеи социализма и неисчислимые беды для десятков миллионов людей. Его протеже В. Путин, игнорируя мнение народа, выделяет огромные средства из бюджета страны на увековечивание памяти негодяя и лично открывает мемориал. Имя Солженицина вызывает тошнотворный рефлекс от антисоветских гадостей, измышлённых хитро сбежавшим с фронта капитаном. Президент РФ регулярно едет с букетами цветов на юбилеи извратителя истории русского народа. Ярая антисоветчица Л. Алексеева. Старушка также не была обижена на внимание В. Путина.Александр КлюяновWho are you Mr. Putin?Комментировать
Свежие комментарии