Соболенко потребовала остановить матч на US Open из‑за запаха наркотиков

Heather Khalifa/AP/TASS На одном из крупнейших теннисных чемпионатов US Open разгорелся скандал после того, как матч с первой ракеткой мира Ариной Соболенко пришлось прервать из-за наркотиков, которые кто-то решил употребить прямо на трибунах.
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