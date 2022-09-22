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В минфине США заявили о росте инфляции «неприемлемыми темпами»

В минфине США заявили о росте инфляции «неприемлемыми темпами»

Министр финансов США Джанет Йеллен во время своего выступления на конференции, организованной журналом The Atlantic в четверг, 22 сентября, заявила, что в Соединенных Штатах инфляция продолжает расти неприемлемо высокими темпами, – сообщают СМИ.

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