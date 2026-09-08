Внучка экс-мэра Самары использовала подставную женщину для продажи авто

"112" Екатерина Тархова (Бельская), обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, использовала подставную пенсионерку и друга, чтобы продать машину бабушки.
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