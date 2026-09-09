NCEI: Summer 2026 was the warmest on record for the United States

The meteorological summer of 2026 was the warmest summer on record for the contiguous United States, a government report released Wednesday said.
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