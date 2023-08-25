Эксперт

553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    Кто заменит и заменит ли?«Слишком грубая, ...
  • ШКИПЕР
    Можно подумать ,что Лука имеет большой опыт в диверсионной практике.«Слишком грубая, ...
  • Анатолий
    Этот хитрожопый Герой получил своё. И поделом. Господи, как иудейство прорезается в человеке. И что ему надо было? Ку...«Слишком грубая, ...

СМИ: расширение БРИКС стало личным поражением фон дер Ляйен и Борреля

СМИ: расширение БРИКС стало личным поражением фон дер Ляйен и Борреля

Расширение БРИКС и движение в сторону отказа от доллара демонстрирует нежелании целого ряда стран подчиняться правилам, диктуемым Западом, что является личным поражением Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх