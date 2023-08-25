СМИ: расширение БРИКС стало личным поражением фон дер Ляйен и Борреля

Расширение БРИКС и движение в сторону отказа от доллара демонстрирует нежелании целого ряда стран подчиняться правилам, диктуемым Западом, что является личным поражением Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.