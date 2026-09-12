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В Новокузнецке у туриста обнаружены чучела двух сиамских крокодилов при таможенном контроле

В Новокузнецке у туриста обнаружены чучела двух сиамских крокодилов при таможенном контроле

В Новокузнецке на таможенном контроле у туриста были обнаружены чучела двух сиамских крокодилов. Этот факт вызвал проведение дополнительной проверки на предмет соблюдения правил ввоза и вывоза животных, а также соответствия таможенным нормам.

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