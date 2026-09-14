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Царьград

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Бессараб объяснила падение потребления алкоголя до минимума 1996 года

Бессараб объяснила падение потребления алкоголя до минимума 1996 года

В августе потребление алкоголя в России достигло минимума с 1996 года. Светлана Бессараб объясняет это изменением образа жизни: молодёжь выбирает здоровый подход и минимизирует вредные привычки, такие как курение и употребление спиртного.

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