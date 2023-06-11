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AFP: Украинская армия лишилась большей части БМП Bradley в ходе наступления

AFP: Украинская армия лишилась большей части БМП Bradley в ходе наступления

Входящие в состав одного из нацистских формирований киевского режима боевики поделились данными о том, что они потеряли большинство ранее полученных БМП «Брэдли» в рамках ведения наступательных действий.

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