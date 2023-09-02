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До пяти выросло число раненых при обстреле Петровского района Донецка

До пяти выросло число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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