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Чарли Дэй случайно становится кинозвездой в трейлере «Рая для дураков»

Чарли Дэй случайно становится кинозвездой в трейлере «Рая для дураков»

Первый трейлер фильм «Рай для дураков» (Fool’s Paradise) был обнародован 11 апреля 2023 года. Это режиссерский дебют актера Чарли Дэя («Несносные боссы», «В Филадельфии всегда солнечно»), который написал сценарий и сыграл одну из главных ролей.

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