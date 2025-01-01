При взрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе погиб человек

Один человек погиб в результате взрыва электроавтомобиля Cybertruck у отеля Trump International Hotel, принадлежащем избранному президенту Соединённых Штатов, Дональду Трампу, заявил глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии