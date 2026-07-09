Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Множественные вторичные детонации
Комментарии
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Игорь
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4 н.
Элина Смирнова
Недострана с населением более 300 000 000 проиграла стране с населением одиннадцать лямов 😅🤣😂. Правда и наши могут с Андоррой в ничью сыграть.
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4 н.
Надежда
Когда "зеленьский примусив" и кого, интересно!?)🤔
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4 н.
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