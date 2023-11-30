Как можно лишиться машины и даже квартиры, если вовремя не проверить почтовый ящик?

В редакцию Business FM обратился слушатель радиостанции с историей о том, как у него пытаются забрать деньги за проданный автомобиль, потому что человек, у которого он прежде этот автомобиль купил, стал банкротом.
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