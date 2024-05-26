Посол России в США Антонов: Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше территории потеряет Украина Посол России в США Антонов: Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше территории потеряет УкраинаЕсли Запад не усадит Киев за стол переговоров, Украина потеряет еще больше территорий.