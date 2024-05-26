Посол России в США Антонов: Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше территории потеряет Украина Посол России в США Антонов: Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше территории потеряет УкраинаЕсли Запад не усадит Киев за стол переговоров, Украина потеряет еще больше территорий.
Комментарии
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Вячеслав Паньков
Россия всегда забирала свою!
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14 час.
Леопольд Счастливый
вроде умный товарич, а не понимает, что россия возвращает свое! да! через потери.......но это война за выживание! и не россия начала! россию вынудили ответить! спецоперация когда началась? а когда укрофашисты начали бомбить донбасс?
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13 час.
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