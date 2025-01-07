Представлен первый электромобиль Sony: два электромотора, автопилот и кинотеатр в салоне. Сколько он стоит?

Sony запустил продажи собственного электромобиля: на открывшейся сегодня выставке CES-2025 в Лас-Вегасе японский гигант потребительской и профессиональной электроники Sony презентовал новый электромобиль Afeela 1, разработанный совместно с Honda, и объявил цены на новинку — пока только для рынка США.