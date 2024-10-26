Трамп пообещал при победе на выборах не отправлять ВС США воевать за рубежом

Участник американской президентской гонки Дональд Трамп проинформировал о том, что не станет посылать солдат Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки принимать участие в зарубежных противостояниях, если возглавит державу.
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