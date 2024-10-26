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Трамп пообещал при победе на выборах не отправлять ВС США воевать за рубежом

Трамп пообещал при победе на выборах не отправлять ВС США воевать за рубежом

Участник американской президентской гонки Дональд Трамп проинформировал о том, что не станет посылать солдат Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки принимать участие в зарубежных противостояниях, если возглавит державу.

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