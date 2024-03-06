Видео. В Британии мышонок два месяца убирался в сарае у пенсионера

Долгое время пенсионер не мог понять, кто оказывает ему такую услугу. Ему казалось, будто каждый раз, уходя из сарая, он оставляет стол в полном беспорядке, а на следующий день находит его идеально убранным.
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