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Видео. В Британии мышонок два месяца убирался в сарае у пенсионера

Видео. В Британии мышонок два месяца убирался в сарае у пенсионера

Долгое время пенсионер не мог понять, кто оказывает ему такую услугу. Ему казалось, будто каждый раз, уходя из сарая, он оставляет стол в полном беспорядке, а на следующий день находит его идеально убранным.

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