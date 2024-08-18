Предсказания африканского путешественника во времени о нашей планете в 26 веке Алёна Юрьева История хранит множество примеров людей, которые обладали даром предвидения, использовав этот талант для консультаций с правителями и помощи в принятии решений.
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