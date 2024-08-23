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Китай

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Бывший председатель комитета НПКСК пров. Ляонин предстал перед судом

Шицзячжуан, 23 августа /Синьхуа/ -- В Народном суде средней ступени города Ханьдань провинции Хэбэй /Северный Китай/ в качестве суда первой инстанции в четверг состоялось открытое судебное слушание по делу бывшего председателя комитета Народного политического консультативного совета Китая /НПКСК/ провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ Хао Хунцзюня, обвиняемого во взяточничестве.

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