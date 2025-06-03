В Курске спасатели помогли 7-летней девочке, застрявшей на детской горке

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">В День защиты детей, 1 июня, сотрудники аварийно-спасательной службы Курской области помогли 7-летней девочке, которая застряла ногой в конструкции детской горки во дворе дома на проспекте Вячеслава Клыкова в Юго-Западном районе Курска.