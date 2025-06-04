«Спартак» продлил контракт с тренером молодежки Барковым-старшим на 2 года. Команда во главе с ним выиграла Кубок Харламова в минувшем сезоне

«ХК «Спартак» Москва сообщает о подписании нового контракта с главным тренером молодежной команды «Спартака» Александром Барковым – соглашение рассчитано на два года, до конца сезона-2026/27! Напомним, что в минувшем сезоне под руководством 60-летнего специалиста МХК «Спартак» во второй раз в истории стал чемпионом Кубка Харламова – также молодежка красно-белых обновила клубный рекорд, одержав 18 побед подряд и впервые выиграла «Золотой» дивизион Запада МХЛ, показав лучший результат во всей Лиге (88 очков).
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