Названа часть тела, которая может многое рассказать о том, как быстро вы стареете

Эксперты уверены: от силы этих мышц зависит, насколько вы будете оставаться самостоятельным и активным даже в преклонном возрасте.
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