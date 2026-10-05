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Названа часть тела, которая может многое рассказать о том, как быстро вы стареете

Названа часть тела, которая может многое рассказать о том, как быстро вы стареете

Эксперты уверены: от силы этих мышц зависит, насколько вы будете оставаться самостоятельным и активным даже в преклонном возрасте.

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