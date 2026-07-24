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Царьград

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МЭФ Legal: Прокурорские иски сократятся втрое к 2026 году

МЭФ Legal: Прокурорские иски сократятся втрое к 2026 году

Госорганы сокращают иски по статье 169 ГК к бизнесу. С 2022 года взыскано 6,53 млрд рублей. МЭФ Legal предупреждает об усилении контроля, несмотря на снижающееся количество исков.

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