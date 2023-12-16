В Раде заявили, что в новом проекте о мобилизации полицию лишат отсрочки

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте о мобилизации на Украине, отсрочки лишатся сотрудники полиции, пенитенциарной службы и Бюро экономической безопасности, сообщает RT.
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