Сборная Португалии поздравила Роналду с 980-м голом за карьеру

Пресс-служба португальской национальной футбольной сборной прокомментировала значимое событие в карьере нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, забившего накануне юбилейный 980 мяч за всю свою профессиональную деятельность.
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