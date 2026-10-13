Москва вошла в топ-5 по экологии в Национальном рейтинге качества жизни

Компанию Москве составили Адыгея, Чечня, Московская область и Санкт-Петербург.Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) признали успехи города в переработке и обработке отходов, ликвидации несанкционированных свалок, работе систем очистки сточных вод.
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