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Москва вошла в топ-5 по экологии в Национальном рейтинге качества жизни

Москва вошла в топ-5 по экологии в Национальном рейтинге качества жизни

Компанию Москве составили Адыгея, Чечня, Московская область и Санкт-Петербург.Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) признали успехи города в переработке и обработке отходов, ликвидации несанкционированных свалок, работе систем очистки сточных вод.

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