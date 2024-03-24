В Туле может открыться узбекский торговый дом

В оружейной столице планируют открыть узбекский торговый дом. Этот вопрос также был поднят на встрече губернатора Тульской области Алексея Дюмина, замминистра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева и представителями сектора торговли ряда стран.
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