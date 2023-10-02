Marca: УЕФА рассматривает вариант внедрения нового формата еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата турниров. Как сообщает Marca, руководители УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассматривают вариант внедрения трёх дивизионов — Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов.
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