Небензя: Нападение на Югославию запустило серию агрессий США по всему миру

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по теме 25-й годовщине агрессии НАТО против Югославии в понедельник, 25 марта, заявил, что нападение на эту Балканскую страну в центре Европы запустило серию крупномасштабных агрессий США и их союзников по всему миру, – сообщает Постпредство РФ при ООН.