Историк Гавришко прокомментировала заявление Зеленского о потерях ВСУ

Украинский историк Марта Гавришко выразила недоумение заявлением Владимира Зеленского о потерях ВСУ. Источник фото: AP Photo / Teresa Suarez Накануне Владимир Зеленский заявил, что за все время конфликта украинская армия лишилась только 50 тысяч солдат, притом что в феврале 2026 года он называл большую цифру — 55 тысяч погибших.
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