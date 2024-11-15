Прибалтийские члены НАТО продолжают усердную подготовку к войне с Россией. Несмотря на то, что наши власти неоднократно заявляли об отсутствии намерений воевать с западным блоком, страны Балтии, а также Польша настаивают на необходимости укрепления восточного фланга в преддверии «российского вторжения».