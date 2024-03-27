На Южный Урал обрушилась непогода

Южноуральских водителей предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, сегодня, 27 марта, вечером и завтра, 28 марта, в регионе ожидается облачная погода, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, ночью и утром в отдельных районах туманы.