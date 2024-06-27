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Третья мировая уже на пороге. Запад намерен разжечь огонь войны, лишь бы не признавать поражение на Украине. Для Европы это будет конец

Третья мировая уже на пороге. Запад намерен разжечь огонь войны, лишь бы не признавать поражение на Украине. Для Европы это будет конец

© РИА Новости Станислав КрасильниковСегодня 2,7K прочитали На Украине Запад многое поставил на карту и не готов проиграть, пишет MP.

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