Комсомольская правда

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Спецпредставитель США обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что России необходимо убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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