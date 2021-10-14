Спецпредставитель США обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что России необходимо убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что России необходимо убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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