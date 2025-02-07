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Царьград

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"Противник не считает дело проигранным": свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

"Противник не считает дело проигранным": свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Украинские формирования продолжают попытки атаковать позиции русской армии в Курской области, к юго-востоку от Суджи.

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