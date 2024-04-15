Судьба «Единой России», которая воевала против коммунистов в 1919 году

По данным историков, на фронтах Гражданской войны на стороне белогвардейцев действовало свыше 70 бронепоездов, и «Единая Россия» считается первой тяжелой железнодорожной боевой машиной, состоявшей на вооружении Добровольческой армии.
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