Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Маркос Алонсо о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Усман ничего не говорил игрокам. Пока об этом не объявят официально, это будет очередным слухом»

Вингер «Барселоны» близок к переходу в парижский клуб. Он уже согласовал контракт на 5 лет.  «Усман ничего не говорил игрокам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх