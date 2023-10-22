Назван идеальный комплекс упражнений для женщин после 40 лет

Фитнес-тренер Валерия Овдеенко назвала идеальный комплекс упражнений для женщин после 40 лет. Овдеенко посоветовала заниматься пилатесом, делать разминку на гибкость, проводить силовые и аэробные тренировки, а также включить в комплекс йогу, так как она поможет расслабиться.
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