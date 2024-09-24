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Американские энергетики призывают строить крупные центры обработки данных ...

Американские энергетики призывают строить крупные центры обработки данных ...

Американские энергетики призывают строить крупные центры обработки данных рядом с электростанциямиЗапрос на строительство новых центров обработки данных в связи с бурным развитием систем искусственного интеллекта, по мнению представителей энергетической отрасли США, имеет смысл удовлетворять с учётом сложностей, сопровождающих расширение сетей передачи электроэнергии.

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