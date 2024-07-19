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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Зилә Сөнгатуллина: Музыканы ярату – бик яхшы сыйфат, музыка – зур тәрбия

Зилә Сөнгатуллина: Музыканы ярату – бик яхшы сыйфат, музыка – зур тәрбия

Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясенең вокал сәнгате кафедрасы мөдире, профессор Зилә Сөнгатуллина фикеренчә, музыканы ярату – бик яхшы сыйфат, музыка – зур тәрбия.

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