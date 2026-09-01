Эксперт Емельянова: цены на яблоки упали до минимума за год

В России стартовал сезон нового урожая яблок. Лидерами по поставкам стали Краснодарский край и Кабардино-Балкария, а в активном обороте держатся сорта Гала, Антоновка, Вишневка и Солнышко.
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