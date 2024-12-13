Курс юаня резко упал до 14,2692

Курс юаня резко упал до 14,2692Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 14,2692, теряя 1,87% На одной из сторон всех купюр изображен портрет первого председателя КНР Мао Цзэдуна.