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Курс юаня резко упал до 14,2692

Курс юаня резко упал до 14,2692Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 14,2692, теряя 1,87% На одной из сторон всех купюр изображен портрет первого председателя КНР Мао Цзэдуна.

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